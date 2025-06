Next

Corre, intanto, sui social, l’invito a condividere, taggare un amico e scrivere “@” nei commenti. Un passaparola dinamico, per coinvolgere anche le giovani generazioni e rendere il Rometta street food summer ciò che punta ad essere: un evento per tutti e di tutti.

Presenti nel corso delle serate, tra le casette dello street food, i ragazzi di Foodporn Messina, che guideranno il pubblico nell’elezione del “Prodotto più gradito” – dolce & salato ! Giovedì 3 luglio , infine, presso il Campetto comunale “Annarita Sidoti” di Rometta Marea, la finalissima e la premiazione del 4° Torneo dell’Amicizia . Un appuntamento all’insegna dello sport, dell’amicizia e della sana competizione, organizzato da Euforia Eventi in collaborazione con Alessandro Di Salvo .

«Penso che eventi come questi – dice Francesco Torre l’organizzatore – prevedono il coinvolgimento di un gran numero di persone, abbiano una duplice finalità: offrire a chi vive sul nostro territorio e ai turisti presenti in questo periodo un’opportunità di divertimento gratuito, e nel contempo sensibilizzarli su tematiche importanti di socialità e rispetto. Questa duplice linea ci ha sempre contraddistinto e ci impegniamo a mantenere sempre alta l’attenzione su questi argomenti».

Dal palco del Rometta Street Food Fest verrà lanciato anche un importante messaggio da Annalisa Previti, medico veterinario, che offrirà momenti di riflessione e sensibilizzazione sul rispetto degli animali e sulla necessità di non abbandonarli.

Giovedì sera saliranno sul palco i Sesta Marcia , che porteranno a Rometta la loro travolgente musica. Venerdì 4 luglio, invece, sarà tempo di lanciarsi in danze e canti con ItaloDisco Arena – Live show dei grandi successi . Grande attesa, inoltre, per il concerto degli Sugar Free , previsto sabato 5 luglio. Gran finale domenica 6 luglio, con dj set e l’attore Marco Bocci , ospite speciale della serata.

Imperdibile, per i più golosi, l’appuntamento di venerdì 4 luglio con il maestro pasticciere Giovanni Cappello , che porterà nel centro costiero romettese l’alta pasticceria palermitana, e con l’amatissimo Gianni di MasterChef 14 . Nel corso delle quattro serate che avranno luogo lungo Corso Francesco Saija, si alterneranno show cooking dal vivo con ospiti d’eccezione, concerti e performances gratuite.

L’evento è promosso dal Comune di Rometta , in collaborazione con Euforia Event di Torre Food Srl, A.S.C Production, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica.

A luglio “Rometta Street Food Summer“ con l’attore Marco Bocci e gli Sugar Free in concerto

