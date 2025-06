Verrà presentato venerdì 27 giugno, alle 18, il libro “Catene Invisibili – Percezione di sé e prigionia narcisistica”, scritto dalla psicologa milazzese Valentina Sabino ed edito da Lombardo Edizioni.

La presentazione, in programma a palazzo d’Amico, ha lo scopo di far riflettere sulle ferite invisibili della manipolazione emotiva e sull’importanza della consapevolezza.

Il volume affronta il tema della manipolazione psicologica all’interno delle relazioni, con un focus sulla perdita dell’identità e sull’impatto del narcisismo patologico. Un’opera intensa che unisce riflessione personale, approfondimento psicologico e strumenti di consapevolezza.

Interverranno il sindaco di Milazzo Pippo Midili, l’artista Mariagrazia Toto, sua è l’immagine di copertina del libro, lo psicologo Marco Italiano, la pedagogista Ilaria Chirico.

In collegamento remoto, lo psicologo e criminologo Stefano Callipo, autore della prefazione del libro, offrirà un contributo sul profilo del narcisismo e sulle sue implicazioni nelle dinamiche relazionali.

«Catene Invisibili – precisa l’autrice – è un invito a guardare dentro se stessi e a riconoscere ciò che, pur senza lasciare lividi, può far molto male».

Valentina Sabino è nata e vive a Milazzo, dove condivide la sua vita con i suoi due figli, Futura e Benedetto. Psicologa con una doppia laurea, in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università di Messina e in Psicologia, ha iniziato la sua carriera con l’associazione “Attivamente”, dedicandosi inizialmente ai disturbi dell’apprendimento. Ha poi proseguito il suo percorso di formazione con un master in Psicologia giuridica presso l’Istituto di Psicologia Strategica Breve. Dal 2019 è responsabile dell’area Psicologica per la Sicilia dell’Osservatorio Violenza e Suicidio, e dal maggio 2024 è referente presso lo sportello dedicato del Comune di Milazzo. Attualmente sta completando la scuola di specializzazione in Psicoterapia Strategica Breve.

Tra il suo essere madre, donna e professionista, Valentina Sabino continua a impegnarsi per la promozione del benessere psicologico e relazionale.

Catene invisibili è un dono che l’autrice offre alle donne, agli uomini e ai giovani, affinché possano imparare a riconoscere e costruire relazioni sane, libere e autentiche.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. A seguire: firmacopie e momento conviviale.