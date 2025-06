Una nuova figura professionale entra ufficialmente nel sistema sanitario italiano: si tratta dell’Assistente dell’Infermiere, profilo istituito dal DPCM del 28 febbraio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno. Un ruolo innovativo, pensato per potenziare i servizi sanitari in ospedali, RSA, scuole e assistenza domiciliare.

A Milazzo, uno dei primi enti a muoversi è FIMA Formazione, centro accreditato dalla Regione Siciliana con sede in via Galileo Galilei 7 (zona ex stazione). In attesa del decreto regionale che autorizzerà l’avvio ufficiale del corso, FIMA ha già attivato una lista d’attesa prioritaria per chi desidera formarsi ed entrare nel mondo della sanità con competenze avanzate.

Una nuova figura tra OSS e infermiere. L’Assistente dell’Infermiere si pone come figura intermedia tra l’Operatore Socio Sanitario (OSS) e l’infermiere. Potrà affiancare il personale sanitario in attività come: somministrazione dei farmaci prescritti, monitoraggio dei parametri vitali, assistenza diretta al paziente e supporto tecnico durante le procedure.

Secondo la normativa nazionale, il corso avrà una durata minima di 500 ore e includerà teoria, tirocinio ed esercitazioni pratiche.

A chi è rivolto il corso. Il percorso è riservato a chi ha già una qualifica OSS, un diploma e almeno 24 mesi di esperienza; oppure ha 5 anni di esperienza da OSS anche senza diploma, integrando un modulo propedeutico di 100 ore.

«Molti operatori ci contattano ogni giorno chiedendo come accedere a questa nuova qualifica. A Milazzo e dintorni c’è una forte domanda di formazione sanitaria – spiega il team FIMA – Chi si inserisce ora in lista d’attesa avrà una corsia preferenziale quando il corso sarà attivato».

Come entrare in lista d’attesa. Per riservare il proprio posto, basta compilare il modulo disponibile al link: https://www.fimaformazione.it/landing-corso/come-diventare-assistente-dellinfermiere-requisiti-corso-e-novita-in-sicilia-nel-2025/?utm_source=oggimilazzo&utm_medium=referral&utm_campaign=pubbliredazionale_assistente_infermiere

Il corso si svolgerà presso le sedi FIMA di Milazzo, Giammoro o Barcellona Pozzo di Gotto

Contatti utili:

FIMA Formazione – Via G. Galilei 7, Milazzo (Piazza Marconi, ex stazione)

090 9221334

FIMA Formazione, punto di riferimento per la formazione professionale a Milazzo e nella provincia di Messina, rinnova il suo impegno per l’aggiornamento e l’inserimento lavorativo nel settore sanitario, offrendo percorsi riconosciuti e concreti per chi vuole costruire un futuro stabile e qualificato.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FIMA FORMAZIONE

