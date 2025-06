A distanza di un anno nonna Carmelina dedica al nipote Giuseppe Carauddo, il sedicenne di Pace del Mela morto in un incidente stradale, una lettera. Un testo che ha letto durante la commemorazione di lunedì scorso. Già lo scorso anno aveva inviato alla nostra redazione una lettera per ricordare peppe444, così veniva chiamato dai suoi amici.

LA LETTERA. Peppe! Tu sei il sole che splende sempre, anche quando ci sono le nuvole, tu sei stato la cosa più bella che la vita mi ha regalato. Sei insostituibile e il dolore è incurabile, un anno senza di te Peppe! Il 23 giugno 2024 è stato l’anno che ci ha lasciato i segni più profondi. Ci sono giorni che senza di te nulla ha senso, oggi è uno di quei giorni, le ricorrenze ci fanno male ogni mese ed ogni anno che quella data arriva rigira il coltello nella piaga.

Vorrei tanto abbracciarti anziché pensarti, andare a dormire e pensare a te senza più vederti, senza più ascoltarti è un vivere per non vivere. Un bene come il nostro non può finire mai, il bene costa fatica, col bene resta la pace delle coscienze e la soddisfazione di sentirsi bene. Peppe “Tu per me non sei un pensiero, tu sei l’ombra che il tempo non può cancellare, perché l’amore di una nonna è immenso, i nipoti non li partorisci ma li senti tuoi quando nascono entrano dentro il cuore e da li non vanno più via”.

Tu sei la voce che mi parla tutti i giorni nei miei silenzi, tu eri il sapore della mia vita oggi sei l’amaro che mi rimane, ma con il tempo si impara a sopportare il dolore e si va avanti. La vita è fatta di amarezza, dolore e lacrime, ma è fatta anche di rinascita, sorrisi e speranza.

Gesù in Giovanni 11:25 disse: “Io sono la resurrezione e la vita chi esercita fede in me anche se muore tornerà a vivere”. Non dobbiamo arrenderci mai, ma continuare a lottare. Se ti senti come se stessi perdendo tutto ricordati gli alberi perdono le foglie ogni anno, ma rimangono in piedi e attendono l’arrivo di giorni migliori.

Nella tempesta tutto è possibile ma chi si confida in Geova è al sicuro, la morte non è la fine di tutto! La bibbia insegna che Dio può svegliare i morti in Giobbe 14:15 dice: “tu chiamerai ed io ti risponderò desidererà ardentemente l’opera delle tue mani”. Anche se oggi senza di te è una ferita aperta non perdo mai la speranza, la tempesta di questo mondo sta per finire e Dio porterà il sole nella mia vita. L’esempio di Giobbe mi da tanta forza per andare avanti e sopportare questo dolore, Giobbe ha perso tutto e Geova gli ha restituito tutto più di quello che aveva, la fede ci insegna che non è solo credere è resistere quando tutto vuole arrendersi il nemico non attacca ciò che non ha valore, quando sei debole interviene Dio.

Isaia 41:10 “Non avere paura io sono con te, non essere ansioso perchè io sono il tuo Dio, ti rafforzerò, ti aiuterò, ti sorreggerò con la mia destra di giustizia”. Confido pienamente in lui, Dio ha una chiave per ogni problema e una luce per ogni ombra, un sollievo per ogni dolore. I giorni più belli sono stati averti avuto nella mia vita. Ricordo il tuo sorriso, è come il sole, mi illumina la vita e mi scalda il cuore. Peppe sei stato amico di tutti sei indimenticabile.

La tua assenza fa troppo male ciò che provo per te non avrà mai fine, spero di riabbracciarti presto. Ti aspetto! Io lotterò per te, tu meriti giustizia.

La nonna Carmelina

