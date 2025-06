Dur ante la serata sarà possibile esplorare virtualmente i fondali marini attraverso un’esperienza immersiva guidata dagli oculos della “Stanza del Mare” , un’attività coinvolgente pensata per avvicinare anche i più giovani alla conoscenza dell’ecosistema marino, e prendere parte a una degustazione esclusiva per conoscere i “Vini del Mare” di Cantine Colosi, con la guida esperta del delegato AIS di Messina, Francesco Italiano.

Seguiranno gli interventi della biologa marina Nancy Spanò , direttore del Dipartimento Chibiofaram dell’Università di Messina, Teresa Romeo , dirigente di Ricerca, direttrice delle sedi Sicilia e Calabria della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Francesco Rizzo neo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e di Giovanni Mangano , presidente dell’AMP Capo Milazzo, coordinati e moderati da Ivana Bonaccorsi , responsabile per il club del progetto “SoroptimistXilMare” , che illustrerà anche le finalità dell’iniziativa e il suo inserimento nel più ampio programma nazionale promosso da Soroptimist International d’Italia.

In un’ottica di crescita condivisa, verrà sottolineata l’importanza della sinergia con le istituzioni, fondamentali per costruire percorsi concreti e duraturi.

ll Soroptimist Club Milazzo presenta il progetto nazionale “SoroptimistXilMare “ – Natura, Cultura, Futuro Sostenibile con un importante incontro in programma oggi, martedì 24 giugno alle 19, dal titolo “ Professioni emergenti tra Scienze del Mare e Promozione del Territorio ”.

