Da giorni un sms da un finto ufficio C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) invita a contattare un numero telefonico non appartenente ai contatti istituzionali dell’Asp Messina (rintracciabili dal sito istituzionale www.asp.messina.it).

Questi sms, inviati in ciclostile, informano il ricevente di contattare il n. 899021262 per “importanti comunicazioni che la riguardano”.

È una truffa.

«Ed è fondamentale – precisa l’Asp in una nota pubblicata sui social – far sapere agli utenti che si tratta proprio di una truffa. Chiunque chiami questo numero potrebbe anche vedersi prelevati i soldi e addebitati costi elevati poiché è un numero creato ad hoc per “imbrogliare” i cittadini. Cosa bisogna fare? Non contattare il numero indicato. Segnalare il messaggio alle autorità competenti. Diffondere la voce per proteggere amici e familiari»

E non solo. «Messaggi di questo tipo – continua la nota dell’Asp – generano confusione tra gli utenti, per questioni che assumono carattere prioritario (prenotazioni per visite ed esami strumentali) legate al diritto alla salute, rischiano di diventare potenzialmente dannosi anche in ragion di presunte truffe per coloro i quali, per lo più soggetti anziani, non conoscendo il modus operandi di questa ASP rispetto alla prenotazione degli esami e in assoluta buona fede, decidono di rispondere alla fina comunicazione che gli viene fittiziamente rivolta».



Intanto l’Asp ha immediatamente segnalato l’invio di sms falsi alla sezione operativa di Polizia Postale che si occupa di Sicurezza Cybernetica.

