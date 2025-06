La Panettiera emergente è Chiara Regattieri di Tipo Due Forno Contemporaneo (Mantova, Lombardia), mentre il Premio Pane e territorio se lo aggiudica Il Forno di San Leo (San Leo (Rimini), Emilia-Romagna). Bakery dell’anno è Coce (Parma, Emilia-Romagna), il riconoscimento per il Pane tipico va a Panequaglia – Sant’Urbano (Padova, Veneto). Altri artigiani della farina siciliani sono stati premiati. Hanno preso i Tre Pani, ovvero il massimo voto dato da questa guida che da ormai sette anni recensisce i migliori panettieri del Paese, altri quattro forni isolani: Forno Biancuccia di Catania (ormai un habitué di questa classifica e la cui storia ha ispirato anche l’apertura di Frangipane), Franco Arena Mastro Fornaio di Messina, Panificio Guccione di Palermo e Martinez di Trapani.

La pubblicazione enogastronomica che lo ha premiato, presenta le recensione di 614 panifici della penisola con un aumento, rispetto alla precedente edizione, delle panetterie premiate con i Tre Pani (massimo riconoscimento considerando materia prima, lavorazione e concept) che passano a 65. In testa alla classifica i Tre Pani il Piemonte (10 esercizi premiati, di cui 1 new entry). Seguono la Lombardia (9) e il Lazio (8). Crescono anche i Premi Speciali, che passano dai precedenti 3 agli attuali 5: Panettiere emergente, Pane e Territorio, Bakery dell’anno, Pane tipico e appunto Pane dell’anno.

Antonio è poi tornato nella Città del Capo per mettere in piedi, lo scorso anno, insieme alla compagna Michela Di Rubbo, Frangipane.

A brindare al riconoscimento, che rientra tra i premi speciali, è Antonio Palana, ex ferroviere che ha studiato a Milano nella prima scuola in Italia che insegna a fare impresa intorno al pane.

