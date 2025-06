«Con i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Milazzo abbiamo affrontato diverse tematiche legate al porto, compreso il problema dei lavoratori portuali dando assicurazioni sul massimo impegno per risolvere il problema, ma non abbiamo parlato di possibile transito di Tir nel porto di Milazzo anche perché su questo punto c’è una posizione di netta chiusura da parte del sindaco Midili».

Il Commissario dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Rizzo intende puntualizzare alcune considerazioni contenute nel comunicato diramato dai consiglieri di opposizione dopo l’incontro di ieri mattina.

«Abbiamo parlato della viabilità dedicata attraverso un collegamento che dal casello dell’autostrada arrivi sino all’interno del porto, per snellire il traffico ma non per prevedere un traffico di Tir, né la realizzazione di depositi per container. Peraltro Milazzo non ha queste caratteristiche. Non ha piazzali per queste finalità. Quanto al collegamento con Gioia Tauro, nelle previsioni ce n’è soltanto uno a settimana, ma nel pontile di Giammoro. Solo in caso di problemi di operatività è previsto lo spostamento a Milazzo, ma, è bene ribadirlo, si tratta di casi eccezionali e peraltro nella peggiore delle ipotesi di una sola volta alla settimana. Quanto alla visione del porto di Milazzo è chiaro che spetta alle forze politiche cittadine assumere decisioni. Noi abbiamo una pianificazione da portare avanti avendo però come interlocutori sempre le rappresentanze politiche. E ho anche dato disponibilità a riferire in consiglio comunale».

IL COMUNICATO DELL’OPPOSIZIONE. I consiglieri comunali di minoranza dopo l’incontro con il commissario Francesco Rizzo, richiesto per avere delucidazioni sulla programmazione che riguarda il porto di Milazzo, hanno diffusto un comunicato in cui mettono in evidenza che la città verrà invasa dai tir.

«Abbiamo espresso – scrivono in un comunicato stampa – il nostro disappunto nel vedere che in via Tonnara, la zona interna del porto sarà dedicata a piazzali per logistica e movimento di Tir, fungendo quindi anche da deposito. L’area sarà dedicata ai mezzi pesanti con inevitabile aumento del tasso d’inquinamento acustico e quindi avrà un deprezzamento anche del valore degli immobili. Una assurdità visto che si tratta di un’area altamente antropizzata con la presenza di insediamenti (scuole, caserma dei vigili del fuoco) e pur essendo l’unica via d’accesso per l’ospedale presenta criticità. E anche l’unica via di fuga. Cosa da tenere bene in considerazione in una città sede di industrie ad alto rischio. Ne consegue a nostro avviso che domani anche il traffico di Messina per la Calabria verrà spostato su Milazzo. E che il porto di Milazzo sarà l’interfaccia di Gioia Tauro, anche perché il pontile costruito a Giammoro sarà agibile pochi mesi l’anno a causa dei venti e dei marosi».

