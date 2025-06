Si è conclusa venerdì scorso la 47ª Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, una settimana intensa di incontri istituzionali, dibattiti e proposte che ha visto la partecipazione attiva di Massimo Romagnoli, Consigliere CGIE eletto in Belgio.

Romagnoli, impegnato fin dal primo giorno, ha preso parte a tutti i momenti salienti dei lavori: riunione della Commissione Continentale Europa, seguita da un importante confronto con il Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani; Seduta della V Commissione, di cui lo stesso Romagnoli è Presidente; Visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale; Tre giornate di lavori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Giornata conclusiva presso il CNEL.

Due ordini del giorno approvati: “Una vittoria per la comunità italiana”. Uno dei risultati più rilevanti della plenaria per Romagnoli è stato l’approvazione di due ordini del giorno presentati insieme alla collega Eleonora Medda, anch’essa consigliera eletta in Belgio. Due proposte concrete nate dal confronto diretto con la comunità italiana e basate su dati oggettivi: Istituzione di un Consolato Onorario a Genk, per garantire un accesso più agevole ai servizi consolari per gli oltre 10.000 cittadini italiani residenti nella zona, costretti fino ad oggi a lunghi spostamenti verso Bruxelles.

Potenziamento del personale al Consolato Generale d’Italia a Bruxelles, al servizio di una comunità AIRE di circa 97.000 iscritti nella sola capitale e di oltre 150.000 iscritti considerando anche l’area di Charleroi.

«L’approvazione di queste due proposte – afferma Romagnoli – rappresenta un passo concreto a favore della collettività italiana residente in Belgio, e conferma l’importanza di un lavoro serio, documentato e orientato ai risultati.”Un impegno che non si fermaRomagnoli ribadisce che il ruolo dei consiglieri CGIE non può e non deve limitarsi alla semplice partecipazione. Occorre essere presenti con proposte, ascoltare i bisogni reali delle nostre comunità e agire affinché trovino risposte. Continuerò il mio impegno con spirito costruttivo, dialogando con le Istituzioni Italiane, promuovendo l’imprenditoria italiana all’estero, e portando avanti tutte le iniziative che possano migliorare concretamente la qualità della vita degli italiani nel mondo»

