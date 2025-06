Tutto pronto per Street Food Milazzo – Summer Edition. La manifestazione si svolgerà, dal 26 al 29 giugno, sul Lungomare Garibaldi, cornice perfetta per gustare le tante prelibatezze che verranno

proposte. Gli stand resteranno aperti dalle 19 a mezzanotte.

A partecipare ci saranno i migliori ristoratori della provincia di Messina e siciliani che prepareranno le loro specialità partendo dalla tradizione siciliana ma con un occhio alla sperimentazione.

IL CIBO. Nei vari stand sarà possibile degustare il Pitone alla messinese, il panino con la cotoletta di spada del Lido Tam Tam, la pizza fritta, Tuxedo che dopo il successo al Festival della Pizza d’autore torna con la sua pizza burger. E ancora, la patatwister di Lemon bar sempre ricercatissima, la pizza a portafoglio de Le delizie di Jessica. Per la prima volta arriva allo Street food Milazzo Aperinero che preparerà il panino con la mortadella d’asina di propria produzione e poi un’altra chicca con il coppo di crudo tagliato al momento con la sciabola. Il pane cunzatu altro grande classico simbolo di sicilianità de la Cumacca che proporrà anche il panino con la caponata di pesce spada.

Panino con le braciole per In the middle of the street e la caratteristica Ape siciliana che sfornerà le pizze. Non potevano mancare i dolci perché fosse una degustazione completa. S

Spazio al gelato di Sikè, il Bubblewaffle e le crepes di Lascari e perché no, un bel coppo di frutta fresca preparata al momento sempre nella casetta di Lascari. Vuoi non sorseggiare una bibita o una birra artigianale dal marchio garantito come Kottabos ormai sempre presente allo Street?!

E poi la birra Mylmare. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati, non ci sono scuse. Non solo cibo ma anche musica dal vivo. Una scelta degli organizzatori valorizzare i grandi artisti

del territorio che si esibiranno dal vivo: ogni sera un gruppo diverso.

LA MUSICA. Cominciano gli Hasta la Vista che si esibiranno giovedì 26, continuando il 27 con il gruppo “Stile Italiano” e poi sabato 28 con i “Mokanta”. Domenica 29 giugno gran finale con le scuole di ballo “V Fit” di Vanessa Vento e Giuseppe Di Brisco con la sua “Into the Dance”. Tutte le sere poi, al termine dell’esibizione dal vivo da parte delle band, dj set a cura di Domenico Saraò e Dj Daniel.

L’ORGANIZZAZIONE. A guidare l’organizzazione l’esperto del Comune di Milazzo al settore food, Peppe Abbriano: «siamo entusiasti del riscontro avuto fino ad oggi – precisa – Sono tanti gli operatori che hanno accettato di partecipare a questa quattro giorni fatta di ottimo cibo. E ringrazio il sindaco Pippo Midili, il Comune di Milazzo patrocina l’evento, che ha creduto fortemente in questa nuova veste dello Street Food. Ma i miei ringraziamenti vanno anche al consigliere Rosario Piraino per la preziosa collaborazione».

