SAN FILIPPO DEL MELA. In occasione dell’Olympic Day, la ricorrenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per celebrare ogni 23 giugno i valori universali dello sport, A2A porta anche in Sicilia l’Ecothlon, una nuova disciplina sportiva che unisce attività fisica e cura dell’ambiente.

L’iniziativa, sviluppata insieme a E.R.I.C.A. – Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale, si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui A2A è partner domestico.

Dopo le prime tappe in Valtellina, Valchiavenna e Liguria, l’appuntamento siciliano si terrà domenica 29 giugno coinvolgendo giovani e cittadini dei comuni di San Filippo del Mela e Milazzo nel plogging, attività che consiste nel camminare o correre raccogliendo i rifiuti.

Tutti i partecipanti riceveranno un kit dedicato composto da sacchetti, guanti e pinze raccogli-rifiuto, oltre che gadget e materiali informativi. L’appuntamento partirà dallo Stadio Comunale, nella frazione di Olivarella, per concludersi con un momento finale di condivisione e premiazione simbolica, a testimonianza dell’impegno collettivo per la tutela dell’ambiente.

Con questo progetto, il Gruppo A2A rinnova il proprio impegno nei territori in cui opera per promuovere lo sport come leva di crescita, integrazione e benessere per le comunità, in linea con gli stessi valori che animano lo spirito olimpico e con un’attenzione speciale alle nuove generazioni, le protagoniste di domani.

È possibile iscriversi gratuitamente alla tappa del 29 giugno a San Filippo del Mela e Milazzo tramite la piattaforma ufficiale, disponibile al seguente link: https://ecothlon-sicilia.a2a.it/

Il programma della tappa in Sicilia: 29 giugno 2025 – San Filippo del Mela e Milazzo.

9:30 Accredito presso Stadio Comunale, frazione Olivarella, 10 Briefing tecnico, 10:15 Partenza gara, 11:45 Arrivo presso Stadio Comunale, Olivarella e ristoro, 13 Premiazioni e ringraziamenti.

