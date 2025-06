L’Agenzia speciale sarà operativa da subito . Dopo la firma, nella settimana entrante davanti al notaio, si procederà alla redazione e alla pubblicazione del bando per l’individuazione del direttore generale che rappresenta sicuramente la figura strategica dell’apparato burocratico.

Il sindaco ha anche ringraziato le altre due professioniste scelte per far parte del Consiglio di amministrazione: le avvocate Rosy Amaddeo e Alessia Gitto che, secondo indiscrezioni, nell’ambito degli accordi politici, avrebbero avuto il gradimento di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

«Non è stato semplice convincere Carmelo Pino ad accettare la carica – ha detto Midili – si tratta infatti di un ruolo di sacrificio, un ruolo di scommessa, un ruolo che poteva rivestire però solo chi ama Milazzo come Pino che ha dato tanto a questa città e che è avvezzo alle cose politiche ed amministrative. Lo ringrazio perché mettersi a disposizione della città in un momento così delicato è segno di un forte attaccamento alla città».

La Milazzo Servizi si occuperà di centrale unica di committenza, servizi socio-assistenziali, riscossione dei tributi, sosta a pagamento e manutenzione e gestione del patrimonio comunale. Ma la centrale unica di committenza, così come tutti gli altri servizi posti all’interno della possibilità gestionale della Azienda speciale, potranno essere fruiti, attraverso l’istituto del consorzio, anche da altri Comuni del comprensorio. Potrà inoltre accogliere, previa mobilità volontaria, anche personale comunale o reclutare soggetti esterni.

Presidente di Milazzo Servizi è Carmelo Pino . Dopo il via libera del Consiglio Comunale il sindaco Pippo Midili ha ufficializzato i nomi dei tre professionisti che faranno parte del nuovo Consiglio di amministrazione .

