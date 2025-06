Comprensivo Terzo, gli alunni in scena con “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”

Comprensivo Terzo, gli alunni in scena con “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”

I piccoli delle classi quarte A e B della scuola primaria Carrubaro dell’IC Terzo, guidato dal dirigente scolastico Alessandro Greco, hanno portato in scena una narrazione liberamente tratta da “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda.

Lo spettacolo, risultato di ore di duro lavoro e dedizione da parte dei bambini e delle insegnanti curatrici del progetto, ha incantato il pubblico presente e catturato l’attenzione di grandi e piccini per la grazia, l’energia, la sicurezza, la recitazione naturale con

cui i bambini tra luci, colori, testi e coreografie hanno trasmesso messaggi importanti per tutti, dalla tutela dell’ambiente al valore dell’amicizia, dal rispetto per ogni diversità al contrasto a pregiudizi, luoghi comuni, stereotipi privi di significato.

Applausi scroscianti hanno accolto la performance degli attori in erba, premiando la loro bravura e la passione delle docenti che li

hanno guidati, per le quali insegnare ed educare costituiscono il binomio

inscindibile e la mission silenziosa di una professionalità complessa, faticosa, affascinante.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin