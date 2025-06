“Una passeggiata per peppe444”. E’ l’iniziativa organizzata da mamma Agata e papà Roberto per ricordare il figlio Giuseppe Carauddo, il sedicenne che lo scorso anno ha perso la vita in un incidente stradale in via del Bochetto.

L’appuntamento è per tutti, alle 18, al cimitero di Pace del Mela dove, dopo uno momento di preghiera, la mamma, nel giorno dell’anniversario della morte, ricorderà il figlio sedicenne.

Dopo la carovana di parenti, amici e compagni di scuola si sposterà a Piazza Caio Duilio, (piazza dei cavalli) e nell’aria antistante l’ex Paladiana (gli alberelli) dove è previsto un lancio di palloncini.

Le tappe della passeggiata sono tutti i posti dove peppe444, questo il nome che utilizzava sui social, trascorreva a Milazzo le serate con i suoi coetanei.

Ultima tappa il lido La Fenice.

«Mio figlio – confessa la mamma – aveva un sacco di amici che gli vogliono ancora tanto bene. Per questo ho voluto ricordarlo così. Con una passeggiata che passerà in ognuno dei posti dove mio figlio amava stare. Sono certa che lui avrebbe voluto questo. Unitevi a noi».

