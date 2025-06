Il giovane milazzese Paolo Rizzo vince la fase regionale del “Trofeo Coni 2025”, qualificandosi per la manifestazione nazionale, in programma, a fine settembre, a Lignano Sabbiadoro.

Il campo “Cappuccini” di Messina ha ospitato la rassegna siciliana, del trofeo coni 2025 proprio il giorno della giornata nazionale dello sport, nella quale i circa 100 partecipanti della categoria Ragazzi/e, provenienti da tutte le province dell’Isola, hanno completato uno dei tre tetrathlon – quattro specialità – previsti dal regolamento, suddivisi in: A (60 metri, alto, peso e 600 metri), B (60 metri, vortex, lungo, 1 km di marcia) e C (60 ostacoli, peso, lungo e 600 metri).

Rizzo, milazzese di nascita ma portacolori della Duilia Barcellona, si è imposto nel Tetrathlon B, totalizzando rispettivamente 1922 punti vincendo con merito la gara finale di marcia che ha decretato di fatto la vittoria finale.

Piazza d’onore per Pietro Crifò (Duilia Barcellona) nel tetrathlon C con 2102pt e vincitore indiscusso neo 60hs. Presenti all’evento per la Duilia Barcellona anche gli atleti Marco Cicciari 6º nel tetrathlon C con 1857pt, come il suo compagno di squadra Simone Caruso nel tetrathlon A con 1729pt, 7º La Rosa Matteo nel tetrathlon A con 1523pt, 19ª e 20ª Mufalli Melissa con 1152pt e Rizzo Aurora 1099pt entrambe nel tetrathlon B e 14º Calega Matteo nel tetrathlon B con 946pt.

Un risultato ottenuto con molta determinazione è il commento del tecnico Valentino Marchetta riferendosi a Paolo Rizzo che insieme al collega Emanuele Torre hanno seguito i ragazzi in questa “impresa”. Rizzo si conferma una giovane promessa, come tutti gli atleti appartenenti a questa categoria, e rappresenterà la Sicilia e la Duilia Barcellona alla fase nazionale che vedrà tutti atleti provenienti dalle altre regioni vincitori della fase regionale.

