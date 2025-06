Allegro come le loro bevande e il loro giullare che potrete incontrare nella “taverna”. L’evento si svolgerà in collaborazione con la Compagnia del Castello alla quale si attribuisce la genitorialità dell’evento.

A tenere le redini dell’organizzazione quest’anno é l’associazione Regia Medievalis , astro nascente, leader e punto di riferimento nella rievocazione storica in Sicilia e ai quali si riporta il merito di averla addirittura rinnovata puntando ad un clima allegro.

Ma non solo. Viaggi notturni, che prenderà il via alle 20 , assume il ruolo di un vero e proprio portale del tempo che trasporterà i presenti nel passato. Tra uno spettacolo di fuoco, un concerto di musica celtica e il fascino del castello di notte ci saranno sbandieratori, giullari, musicisti.

Si svolgerà il 14 agosto al Castello di Milazzo la sesta edizione dello spettacolo Viaggi Notturni . Un evento che ritorna con un taglio nuovo, sempre appassionato, schierando in campo un vero e proprio villaggio in stile medievale.

Ritorna a Milazzo Viaggi Notturni, la cittadella fortificata si trasformerà in un villaggio medievale

