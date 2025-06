Importante riconoscimento per il team di Sikè Experience, nell’ambito del Festival dell’imprenditore, evento ideato e promosso da Confimprenditori, dedicato alle aziende e PMI innovative che utilizzano, nei settori del cibo, della moda, l’intelligenza artificiale generativa per aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi, per accrescere la produttività e il Made in Italy.

Reduce della trasferta romana, il team esprime soddisfazione per avere ricevuto il titolo di Cavalieri al merito dell’imprenditoria con la seguente motivazione, letta nel corso della cerimonia dal giornalista Nicola Porro: “Sikè Experience rappresenta una realtà territoriale d’eccellenza capace di coniugare artigianalità, innovazione e visione contemporanea e di reinterpretare la pasticceria e la gelateria attraverso una proposta multisensoriale, dove ogni creazione è frutto di studio, qualità delle materie prime e rispetto della stagionalità”.

«Una onorificenza – dichiarano i quattro imprenditori che hanno unito le forze per creare Sikè Experience – che premia il lavoro svolto con passione e dedizione. Puntiamo sulla qualità dei nostri prodotti, utilizzando solo ingredienti selezionati e naturali. I nostri lievitati sono realizzati con lievito madre, che conferisce un sapore unico e una texture morbida. Utilizziamo farine non raffinate, ricche di nutrienti e di sapore, e frutta di stagione, per garantire la freschezza e la qualità dei nostri prodotti. La nostra missione è quella di creare un’atmosfera accogliente e rilassante, dove poter trascorrere momenti di piacere e di condivisione con amici e familiari».

