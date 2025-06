Al via la prima edizione del FantaMilazzo promosso dalle associazioni giovanili “La Fenice” e “Leo Club Milazzo”. Un’iniziativa pensata per unire passione per il calcio, socialità e tanto divertimento, aperta a tutti dai 12 anni in su.

La formula scelta è “1 vs Tutti”, dove a contare sarà solo il punteggio settimanale ottenuto con i propri giocatori di Serie A. Ogni partecipante potrà costruire la propria squadra con 250 FantaCrediti, secondo le regole ufficiali contenute nel regolamento. Le iscrizioni sono già aperte e terminano il 1° agosto 2025.

Tra le novità più attese di questa edizione ci sono i premi offerti esclusivamente dalla società del Milazzo Calcio, che sostiene l’iniziativa limitatamente a due premi ufficiali:

• Il Campione d’Inverno (primo in classifica al termine del girone d’andata) vincerà un abbonamento per il girone di ritorno del Milazzo in Serie D, con accesso a tutte le partite casalinghe.

• I partecipanti classificatisi dalla metà in giù alla fine del girone d’andata entreranno in una speciale “Champions League degli ultimi”, con gironi ed eliminatorie. Il vincitore riceverà una maglietta ufficiale del Milazzo Calcio.

Oltre al campionato principale e alla “Champions League degli ultimi”, verranno assegnati anche premi creativi e ironici, tra cui: Bidon d’Oro (all’ultimo in classifica), FantaSfiga (per la peggior sfortuna), Premio Sfottò, CULOINDEX (al più fortunato), Miglior nome di squadra, Premio al più spiritoso nella chat

Alcuni riconoscimenti saranno decisi con sondaggi sui social o nel gruppo WhatsApp ufficiale.

I primi tre classificati riceveranno una coppa e l’iscrizione gratuita alla prossima edizione, mentre il vincitore sarà proclamato Campione Cittadino.

A gestire l’intera competizione sarà Francesco Smedile, presidente di entrambe le associazioni organizzatrici. Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato al regolamento e consegnare la quota di partecipazione di 20 euro. Il tutto può essere fatto presso la sede dell’associazione “La Fenice” o tramite accordo diretto con il presidente.

«Il FantaMilazzo – spiega il presidente Smedile – nasce per creare aggregazione, sorrisi e un modo nuovo per vivere insieme la passione per il calcio. Vogliamo che sia un gioco sano, accessibile a tutti e soprattutto divertente. Il FantaMilazzo è molto più di un semplice gioco: è una sfida tra amici, un’occasione per conoscere nuove persone e condividere emozioni ogni settimana. E con il supporto – seppur limitato ai premi – del Milazzo Calcio, questa prima edizione si presenta già come un successo annunciato».

Per aggiornamenti, sondaggi, classifiche e comunicazioni ufficiali, è stata creata una community WhatsApp e un gruppo Facebook dedicata, accessibile al seguente link: https://www.facebook.com/share/g/1AuHohU385/?mibextid=wwXIfr

Info 342 0688029

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin