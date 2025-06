Si è concluso il Training Course targato Erasmus+ “Sport Skills for Youth Work”, un’iniziativa promossa dall’associazione messinese The Cave e finanziata dalla Commissione europea e l’Agenzia Italiana per la Gioventù che ha portato 27 giovani provenienti da nove Paesi europei a Furnari per rafforzare le competenze degli operatori giovanili nell’uso dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale, con l’obiettivo di creare contesti in cui i giovani, soprattutto quelli con minori opportunità, possono svilupparsi pienamente.

L’iniziativa, che si è svolta al Tindari Village Camping coinvolgendo tre ragazzi per ogni Paese partner (Italia, Nord Macedonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia e Cipro) ha fornito agli operatori giovanili le metodologie necessarie per progettare e implementare attività sportive che promuovono l’inclusione, la coesione sociale e il dialogo interculturale all’interno delle loro comunità. Come? Grazie ad una serie di attività pratiche e teoriche come workshop, simulazioni, role-playing e sessioni di riflessione.

Il training ha offerto agli operatori giovanili strumenti pratici e metodologici per affrontare le sfide quotidiane del loro lavoro, con particolare attenzione a come lo sport può essere utilizzato per superare barriere sociali, culturali ed economiche. I partecipanti hanno, quindi, imparato a creare programmi inclusivi che tengono conto delle diverse esigenze dei giovani, sviluppando attività che incoraggiano la partecipazione attiva di tutti, indipendentemente dal loro background o dalle loro capacità.

«Attraverso il dialogo e la condivisione di best practices – spiegano i volontari dell’associazione – gli operatori giovanili adesso sono in grado di arricchire le loro competenze e di trasferire le conoscenze acquisite nelle loro realtà locali, migliorando così la qualità del lavoro giovanile in Europa».

Insieme all’associazione messinese The Cave hanno collaborato al progetto anche altre associazioni partner provenienti dai nove Paesi coinvolti dal progetto: Karate Klub Metalurg (MK), Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym (PL), Asociatia de Turism Si Ecologie Pentru Tineret Zimbrul Carpatin (RO), United Youth Spirit (SK), Društvo Mladi Evropejci Gorenjska (SL), Asociación Europea Bandua (ES), Geleceğin Egitimcileri Ve Gençleri Derneği (TR) e Connectingdots (CY).

