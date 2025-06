Riqualificazione ex mattatoio, diventerà impianto sportivo polivalente. In arrivo 14 milioni di euro

L’amministrazione comunale punta sulle risorse messe a disposizione dal dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio col bando “Sport e periferie” per finanziare il progetto di riqualificazione dell’ex mattatoio di via Regis da trasformare in un impianto sportivo polivalente.

L’esecutivo ha approvato l’intervento per l’importo di un milione e mezzo di euro, con una parte a carico del bilancio comunale.

Se arriverà il via libera da Roma, si potrà così intervenire su un altro bene del patrimonio comunale che in questo momento non solo non produce reddito ma rischia di determinare solo costi viste le condizioni più che fatiscenti. Tra l’altro la realizzazione dell’impianto polivalente è collegato anche alla necessità di sostituire l’attuale Palasport di via Tukory non più previsto nella pianificazione della grande riqualificazione della riviera di Ponente per la quale si attende il finanziamento statale di ben 14 milioni di euro.

«Il nostro Comune ha la possibilità di ottenere queste risorse – spiega il sindaco Pippo Midili – trattandosi di una linea d’intervento che punta alla riqualificazione di vecchi edifici per contrastare attraverso le strutture sportive, fenomeni di marginalizzazione sociale. Quando ci siamo insediati abbiamo visto che l’ex macello comunale era vera e propria mortificazione sia dal punto di vista del decoro e dell’immagine che anche sotto il profilo igienico-sanitario. Abbiamo superato il problema igienico e ragionato per dare, se ci saranno le condizioni, una nuova destinazione anche a questa struttura».

