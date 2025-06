A distanza di cinque mesi dall’annuncio del ritiro precauzionale dal mercato dei prodotti dell’azienda Mentuccia, dopo la necessità di effettuare approfondimenti sul processo produttivo, le conserve tornano in produzione, pronte per essere acquistate e spedite in tutto il mondo.

Ecco la lettera della proprietaria Anita.

LA LETTERA. In questi ultimi mesi sono stata destinataria di grande attenzione mediatica, a causa di un problema avuto alla mia catena di produzione, in ragione del quale, da un giorno all’altro, ho bloccato totalmente la mia attività. Ciò mi ha provocato un notevole sconvolgimento personale, prima ancora che professionale ed economico. Sono stati e continuano ad essere mesi durissimi. Non nego che più volte

ho pensato di arrendermi, perché dopo otto anni di attività – e chi è titolare di una piccola impresa artigiana sa quanto sacrificio, dedizione, investimento in termini di risorse, tempo ed energie sono richiesti – un simile incidente può arrivare a vanificare in un solo attimo i risparmi e le fatiche di tutta una vita.

Sono profondamente grata per l’incrollabile fiducia, stima e sostegno dimostratomi dai numerosissimi clienti e anche dai colleghi imprenditori di tutta Italia: i vostri messaggi di vicinanza e di incoraggiamento sono il motivo per cui ho deciso di non abbandonare la mia impresa. Non dimenticherò mai il calore di una comunità che si è stretta attorno a me, in un momento così drammatico, facendomi percepire come parte fondamentale di essa. Volevo rinnovare a tutti voi la mia profonda gratitudine e comunicare il riavvio della produzione, con la possibilità per tutti di tornare ad acquistare finalmente i nostri prodotti sia in sede a Milazzo che on-line.

La salute pubblica è per noi la priorità assoluta, motivo per cui abbiamo gestito l’evento con la massima trasparenza e senso di responsabilità, segni distintivi della persona che c’è dietro il marchio”.

Nell’affrontare questo nuovo capitolo di vita e di impresa, con la consueta dedizione, passione e cura che da sempre contraddistinguono la nostra azienda nel delicato compito di realizzare prodotti alimentari sicuri e qualitativamente eccellenti, si ringrazia per l’indispensabile assistenza tecnica

e legale gli avvocati Alessandro Lopes e Sabrina Donato ed il dottor Giuseppe Ruggeri.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin