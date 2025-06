Pescato locale e pescatori milazzesi, infatti, sono stati i protagonisti del primo evento che si è svolto lo scorso 6 giugno, sempre a Vaccarella. Sul posto, a raccontare i segreti del mondo marinaro, ci sono stati direttamente i pescatori milazzesi che hanno parlato dei metodi di pesca, vecchi e nuovi, e dei pesci del mare di Milazzo. Ma anche le loro moglie che hanno svelato le ricette tipiche e tradizionali del posto. Un momento autentico di condivisione tra chi il mare lo vive ogni giorno e chi desidera portarlo in tavola con consapevolezza e gusto.

La manifestazione “Saperi di Mare” , che andrà avanti fino ad ottobre con un terzo evento rivolto prevalentemente ai ragazzi, è organizzata dal Comune di Milazzo in partenariato con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo , Marevivo, Stazione Zoologica Stazione Zoologica Anton Dohrn, CoGePa . Un progetto finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste e dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea per la valorizzazione del territorio e del pescato locale.

Insomma con “Saperi di Mare” si avrà la possibilità di trascorrere una serata tra show cooking dal vivo e degustazioni pensate per esaltare al meglio il pescato del territorio con creatività e rispetto della tradizione.

I cinque maestri di cucina che si alterneranno sul palco per dare vita agli show cooking condotti da Sonia Andaloro sono chef Raffaele Campo – M’arricriu Tratto-Bistrot – Il Tiramisù di Sgombro, Crema di Mascarpone Salata, Filettino di Lampuga Fritto nel Pan Panco, Polvere di semi di zucca tostati. Chef Alessandro Ilacqua – Civico 147 – Gazpacho di Datterino Rosso e Sgombro marinato alla Barbabietola. Chef Samuel Rondoni – La Locanda del Pescatore: Chef Acciughe Marinate con peperoncino, origano, e menta su crema di patate. Chef Marco Formica – Settiti e Mancia: Caponatina di Ope e sempre Chef Marco Formica per DAMARCO: Alici Ripiene all’arancia su Misticanza e cipolla agrodolce. Chef Roberto Archontidis – Nostrano: Sgombro confit, tenerumi e nocciole bruciate.

Nel cuore di Vaccarella, il suggestivo borgo marinaro di Milazzo, al via il secondo evento dell’iniziativa “ Saperi di Mare. Tradizioni da riscoprire “. Dal mare alla tavola.

