Nicole, la sedicenne che la scorsa settimana si è presa cura del turista svedese aggredito alla stazione di Milazzo, è stata ricevuta oggi dal sindaco Pippo Midili e dall’assessore ai servizi sociali Natascia Fazzeri.

La studentessa milazzese, accompagnata dal padre, ha raccontato dei suoi progetti futuri mettendo in evidenza come per lei ospitare e accudire l’uomo, rimasto senza soldi e senza un posto dove dormire dopo le dimissioni dall’ospedale, è stato assolutamente spontaneo e sentito.

«Ti ringrazio – ha detto il sindaco Midili – a nome di tutta la città. Il tuo è stato un gesto di grande civiltà. Il Comune scriverà al Presidente della Repubblica Italiana per segnalare il tuo nome come Alfiere della Repubblica, onorificenza concessa a giovani che si sono distinti per meriti in vari ambiti».

«Non appena ho letto – confessa l’assessore Fazzeri – la tua storia ho subito pensato di conoscerti. Quello che hai fatto deve essere esempio per tutti i giovani».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin