Si è concluso ieri con un bilancio nettamente positivo il corso di autodifesa che il maestro Antonio La Macchia ha promosso in maniera gratuitamente per le donne di Milazzo e del comprensorio al fine di dare un contributo alla prevenzione della violenza di genere.

Per quasi tre mesi oltre 50 rappresentanti del gentil sesso, di tutte le età, hanno seguito le lezioni tenutesi settimanalmente nella palestra della media Garibaldi per accrescere innanzitutto l’autostima, ma anche per imparare le tecniche basilari.

«Un grande successo – afferma La Macchia – con un livello raggiunto eccellente. Ringrazio l’assessore allo sport Antonio Nicosia per la disponibilità e gli assistenti sociali. Il corso si conclude con l’auspicio che nessuna abbia mai bisogno di attuare le tecniche e l’autodifesa in generale acquisita, ma con la consapevolezza di essere in grado e pronte a difendersi».

