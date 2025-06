Al via la gara d’appalto per la riqualificazione di Fiumarella. La giunta municipale ha, infatti, approvato il progetto esecutivo della società “Fer An. Engineering srl” per l’importo di un milione e 598 mila euro e quindi gli uffici potranno espletare le procedure per individuare la ditta che dovrà eseguire gli interventi finanziati per l’intero importo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- dipartimento Pari opportunità.

Si accelera dunque per rispettare il termine dei 20 mesi fissati da Roma per completare tutte le opere. Un intervento che punta a cambiare radicalmente il voto del popoloso quartiere che in questo momento è soltanto un agglomerato di alloggi (oltre alle case popolari vi sono quelle realizzate dalle cooperative edilizie) senza servizi, aree verdi, strutture di aggregazione. Carenze che i progettisti hanno cercato di colmare.

Nell’elaborato finale che ha ottenuto tutte le autorizzazioni, vi sono infatti rilevanti novità rispetto all’iniziale studio.

Difatti, il Comune ha acquisito la disponibilità dei rispettivi proprietari ad una cessione di circa 4.500 metri quadrati attigui all’intera area urbana degradata, intesa come unione del complesso popolare di proprietà dell’Iacp 152 alloggi) e del complesso residenziale di proprietà della cooperativa edilizia Habitat Milae (90 alloggi).

