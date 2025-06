Anche quest’anno l’associazione milazzese ”Città Invisibili” col patrocinio del Comune ha promosso a Villa Vaccarino il “Giardino Letterario”.

Sei eventi che prenderanno il via il 19 luglio per andare avanti fino al 23 agosto.

«Si tratta di appuntamenti culturali – spiega Santo Laganà – che spaziano dal saggio sociologico, all’esperienza in carcere di un’insegnante. Dal razzismo come concetto filosofico al ”giallo” che avvince tratto da una storia vera; dalla poesia moderna a come le donne di oggi possano trarre insegnamento dalle donne dell’antica Grecia. Una ”prima” Nazionale, una ”prima” siciliana e alcuni graditissimi ritorni. Ancora una volta un modo per riflettere, per suscitare domande, per tentare di rallentare “il deserto che avanza”».

