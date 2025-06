A Lipari il “Icset 2025”, 250 esperti per parlare di idrogeno, energie rinnovabili e sostenibilità

Dal 22 al 26 giugno 2025, la splendida isola di Lipari ospiterà ICSET 2025 – International Congress on Sustainable Energy and related Technologies (https://www.icsetenergy.com/), una conferenze scientifica internazionale dedicata alle energie rinnovabili e alla sostenibilità ambientale.

L’evento, che si svolgerà al’Hotel Aktea, è organizzato da Hyland Enterprise ETS, con il patrocinio del Comune di Lipari, e vedrà la partecipazione di oltre 250 scienziati, ricercatori e professionisti provenienti da tutto il mondo.

Per cinque giorni, Lipari sarà il cuore pulsante del dibattito globale su idrogeno verde, tecnologie per l’accumulo energetico, materiali innovativi, economia circolare, fotovoltaico avanzato e nuove strategie per contrastare i cambiamenti climatici.

Il motto della conferenza, “Save the Planet, Enjoy Your Life!”, riassume lo spirito dell’iniziativa: salvaguardare l’ambiente attraverso l’innovazione scientifica per costruire un futuro sostenibile, senza rinunciare alla bellezza e all’equilibrio tra uomo e natura.

L’organizzazione scientifica è curata da un team di ricercatori del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) afferenti all’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” (ITAE) di Messina:

Claudia D’Urso, Cristina Italiano, Stefano Trocino e Antonio Vita, da anni attivi nel campo delle tecnologie per l’energia sostenibile e promotori di iniziative di alto livello scientifico e divulgativo.

Inoltre, ICSET 2025 può contare sul supporto di aziende di primo piano come Hiden Analytical, 1CUBE, Batteries, Labfor, Cal Power, ThermoFisher, SRA Instruments, Emme 3 e CARAVAGLIO, e su progetti strategici quali AMBHER e Hy₂Market (Europei) e Mission Innovation e ORANGEES (Nazionali).

Particolarmente significativi saranno gli eventi satellite ospitati all’interno del congresso e promossi da associazioni e network di ricerca tra cui IAGE (International Association for Green Energy), PLUG‑IN (PRIN), RdS (Ricerca di Sistema) e il TES Cluster (ECHO, BEST‑Storage, HYSTORE, THUMBS UP) e il progetto Europeo Hy₂Market che arricchiranno il programma con workshop focalizzati e sessioni tematiche.

Infine, grazie alla partecipazione di Plenary Speakers di spicco come Enrico Tronconi (Politecnico di Milano), Kaspar Andreas Friedrich (DLR/University of Stuttgart) e Vincenzo Antonucci (CNR‑ITAE), ICSET 2025 si conferma un’occasione imperdibile di networking, scambio di idee e collaborazioni in un contesto d’eccellenza.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale della conferenza: www.icsetenergy.com

