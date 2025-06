L’ufficio ispettivo del dipartimento delle Autonomie Locali dell’assessorato regionale della funzione pubblica ha archiviato l’esposto presentato lo scorso aprire dai consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro, relativo a presunte illegittimità poste in essere nella proroga dell’incarico di dirigente della Ragioneria Generale comunale di Milazzo alla dott.ssa Antonia Locantro , sino alla conclusione del concorso per Ragioniere generale.

A seguito di ciò la Regione aveva chiesto al Comune di Milazzo “un circostanziato rapporto sui fatti indicati”.

Relazione che è stata prodotta dalla segretaria generale Andreina Mazzù che ha riferito in modo dettagliato sui motivi che hanno reso necessaria la proroga dell’incarico in questione, allegando anche copia della memoria prodotta, per la medesima problematica, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Nella relazione si sottolinea che “risulta imminente la definizione della procedura concorsuale per il reclutamento del dirigente amministrativo contabile cui conferire l’incarico di responsabile del settore finanze e tributi”.

