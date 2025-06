I dati effettuati sui campioni d’acqua prelevati nei giorni scorsi dalla Capitaneria di Porto nel mare di Ponente, dopo le segnalazioni dei cittadini che notavano l’acqua di colore verdastro, hanno attestato «la perfetta conformità degli indicatori microbiologici previsti dalla Direttiva 2006/7/CE in materia di qualità delle acque di balneazione».

Il mare di Ponente dunque non presenta problemi.

I prelievi sono stati effettuati in tre zone: lido Horizon, Lido La Fenice e area campo sportivo “Salmeri”.

A questo punto trova conferma che l’inconveniente di questi giorni sia stato determinato – come aveva sostenuto anche il sindaco Midili – dai fenomeni algali. «Microalghe non tossiche. La temperatura aumentata fa venire a galla ed a riva la formazione clorofillica da cui la colorazione verde».

Un fenomeno che lo scorso anno ha interessato anche la costa calabrese come accertato da Arpa Calabria. In buona sostanza in determinate condizioni di elevata temperatura dell’acqua questa microalga, che, per essere chiari, è sempre presente, anche se in quantità non percettibili, va incontro ad una elevata proliferazione conferendo all’acqua questa colorazione anomala.

I risultati dei campionamenti pervenuti oggi hanno confermato che «il mare di Milazzo è limpido e cristallino – ha aggiunto il primo cittadino – Siamo contenti di questi dati, perché il mare rappresenta uno dei nostri punti di forza e vedere il litorale di Ponente affollato già nel mese di giugno è positivo. Puntiamo al pienone a luglio, agosto e anche a settembre perché la nostra stagione si allunga solitamente anche in autunno, affinché non solo cittadini e vacanzieri possano godere delle bellezze straordinarie della nostra riviera di Ponente ma anche gli operatori turistici e i gestori dei lidi balneari possano avere un vantaggio dalle numerose presenze».

