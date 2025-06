I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 20enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane è stato notato da una pattuglia della Sezione Radiomobile mentre stava cedendo qualcosa ad un ragazzo, ricevendo in cambio del denaro. Quando si è accorto della presenza dei militari, il ragazzo ha cercato di disfarsi di un involucro con all’interno 13

dosi di hashish che i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato.

La perquisizione eseguita sul posto ha permesso inoltre di trovare e sequestrare un’altra dose della medesima sostanza stupefacente, che l’indagato aveva nascosto nel suo marsupio insieme a 105 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.



Ritenendo che nella sua abitazione potesse esserci altra droga, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare e sequestrare oltre 50 grammi di hashish, un coltello a serramanico intriso di residuo di droga, un bilancino di precisione e varie bustine, uguali a quelle delle dosi rinvenute, verosimilmente utilizzati per il confezionamento.

I militari hanno inoltre sequestrato 1950 euro, presumibile introito dell’attività di spaccio.



L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Messina, quale assuntore di droghe.

Lo stupefacente sequestrato è stato invece consegnato ai Carabinieri del Ris di

Messina per le analisi di laboratorio.



Condotto in caserma in stato di arresto, il giovane pusher è stato poi ristretto agli arresti

domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.







