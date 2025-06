È stato presentato il nuovo evento enogastronomico “Momenti Slow – Aperitivo Di Vino”, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno nell’Atrio del Carmine, nel cuore della città di Milazzo.

Una due giorni di scoperta, gusto e valorizzazione delle eccellenze locali, promossa da Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici e Sicilia con il patrocinio del Comune di Milazzo, dell’Ecomuseo, e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. All’evento parteciperanno 46 aziende del territorio, tra cantine vinicole, produttori di conserve, formaggi, salumi e altri prodotti tipici che rappresentano il meglio della tradizione agroalimentare locale.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Sindaco Pippo Midili, il Presidente dell’Ecomuseo Riccardo Giambó, Giuseppe Maimone dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, Pippo La Rosa, Presidente della Condotta Slow Food Peloritani Tirrenici, e i rappresentanti delle due società organizzatrici E20Divini e Hi-Fly, insieme alla pastry chef Titti Scolaro, protagonista dolciaria dell’evento.

«Questo evento non è solo una vetrina per i prodotti del nostro territorio, ma è anche un motore di vitalità per il centro città – preciso Pippo Midili. “Vogliamo che eventi di questo tipo diventino ricorrenti e trovino spazio in strutture come il futuro Pala Diana, su cui stiamo lavorando per renderlo punto nevralgico della cultura e dell’enogastronomia. La conoscenza del territorio parte proprio dal cibo: un modo autentico per raccontare la nostra identità».

Alla manifestazione, si potrà accedere gratuitamente, a pagamento saranno solo le degustazioni di piatti realizzati con i prodotti delle aziende partecipanti. In cucina due donne del gusto: Monica Romagnolo di Monnalì, che realizzerà cous cous alle verdure, polpettine di melanzana in agrodolce e una pasta fredda integrale con pesto rosso siciliano e Titti Scolaro, autrice di un dolce esclusivo ispirato alla cheesecake, ma reinterpretato con ingredienti locali: piparelle, crema di ricotta, gelé al vino Mamertino rosso e crumble di mandorle.

GUSTO, ECOSOSTENIBILITÀ E PROMOZIONE TURISTICA. L’Area Marina Protetta Capo Milazzo ha sposato il progetto per l’impegno condiviso verso la sostenibilità ambientale e alimentare.

«Mangiare bene è anche vivere bene – spiega Peppe Maimone, dello staff della direzione – e l’ambiente che ci circonda hanno bisogno di rispetto. Sostenere eventi come questo che promuovono la consapevolezza di ciò che mangiamo è parte della nostra missione per un equilibrio tra uomo e natura. Tra le missioni dell’AMP c’è, infatti, anche la promozione e la valorizzazione del territorio».

Durante l’evento, l’Ecomuseo di Milazzo sarà presente con una postazione informativa e lancerà ufficialmente il QR code della guida digitale multilingua, che permetterà a visitatori e turisti di scoprire le bellezze storiche, naturalistiche e culturali della città in maniera accessibile e innovativa.

«Sostenere Slow Food significa anche promuovere cultura – interviene il presidente Riccardo Giambó – e noi siamo felici di contribuire affinché sempre più persone conoscano il nostro territorio attraverso un’esperienza sensoriale completa».

L’associazione Slow Food, nata a Bra nel 1986 per iniziativa di Carlo Petrini, è un movimento internazionale che promuove una cultura del cibo “buono, pulito e giusto”. Con oltre 150 paesi coinvolti, Slow Food sostiene la biodiversità, la produzione etica e sostenibile, la stagionalità e la filiera corta, incoraggiando il contatto diretto tra produttore e consumatore. La Condotta Peloritani Tirrenici si fa portavoce di questa filosofia nel comprensorio messinese, ponendo attenzione alla valorizzazione dei piccoli produttori locali e delle eccellenze dimenticate.

«Ogni adesione è una piccola vittoria culturale – conclude Pippo La Rosa – perché significa che sempre più persone comprendono il valore di un cibo genuino e di provenienza certa. Parliamo di miele di ape nera, di vino Mamertino, di formaggi e salumi che raccontano storie antiche. È anche un’opportunità per i ristoratori di conoscere e integrare queste realtà nelle loro cucine».

INTRATTENIMENTO, WORKSHOP E SINERGIE. Oltre agli stand e alle degustazioni, il programma prevede momenti di intrattenimento musicale: sabato 14 con la chitarra di Antonio Andaloro, e domenica 15 con la voce di Katia Mirabile. Non mancheranno workshop tematici con i produttori e dimostrazioni per comprendere la filiera e la qualità delle materie prime.

Un aspetto centrale dell’evento è la collaborazione tra le due realtà organizzative E20Divini e Hi-Fly, che per la prima volta uniscono le forze.

«Un’esperienza positiva di sinergia – commentano i rappresentanti delle due società – che dimostra quanto sia importante fare rete per valorizzare un settore in continua evoluzione come quello dell’enogastronomia. Non si tratta solo di eventi, ma di cultura, identità e futuro».

Sponsor ufficiali dell’iniziativa CIFA Collica & Associati e Orientamento.

ORARI. “Momenti Slow – Aperitivo Di Vino” sarà aperto al pubblico sabato 14 e domenica 15 giugno dalle ore 17:30 alle 23:00 presso l’Atrio del Carmine, nel centro di Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin