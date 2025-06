Un momento di profondo significato simbolico e di grande orgoglio per la Capitaneria di Porto di Milazzo e per la città. Dal 13 al 15 giugno 2025 farà scalo per la prima volta nel porto mamertino la Nave della Guardia Costiera CP 422 “Aurelio Visalli”, intitolata alla memoria del 2° Capo Scelto Np/Ms Aurelio Visalli. L’unità, reduce da una missione internazionale di un mese nelle acque greche, rientra in Italia e sceglie Milazzo per il suo primo approdo nazionale: un gesto altamente evocativo, considerato il forte legame tra il militare scomparso e la Capitaneria locale.

Visalli, infatti, prestava servizio proprio a Milazzo e perse la vita il 26 settembre 2020 durante un eroico tentativo di salvataggio in mare, sacrificio che gli valse la Medaglia d’Oro al Valore di Marina.

(FOTO OGGI MILAZZO)

Il momento più toccante sarà sabato 14 giugno, alle 10.30, quando sulla banchina del Molo Marullo si terrà una cerimonia commemorativa in onore di Visalli e del primo approdo dell’unità navale che ne porta il nome. Un’iniziativa fortemente sentita, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

Nel corso del fine settimana sarà inoltre possibile salire a bordo della Nave “Aurelio Visalli” per delle visite guidate aperte al pubblico nei seguenti orari: sabato 14 giugno, dalle 16 alle 19:30, domenica 15 giugno, dalle 9 alle 12.



L’arrivo dell’unità CP 422 rappresenta non solo un momento celebrativo per la Guardia Costiera, ma anche un tributo concreto a un uomo che ha incarnato fino all’estremo sacrificio i valori fondanti del Corpo, dedizione, coraggio e servizio alla vita umana in mare.



