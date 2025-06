MESSINA. Si è insediato ieri pomeriggio il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina, che rimarrà in carica fino al 2029.

Alla guida del Consiglio è stato eletto all’unanimità Giovanni Lazzari, già designato come candidato dal gruppo vincente “Progetto Insieme – L’Ordine sei tu” in occasione delle elezioni dello scorso maggio. Al suo fianco, Michele Palamara ricopre la carica di Vicepresidente Vicario, Bruno Barlassina è il nuovo Segretario, mentre Fabrizio Ciappina assume il ruolo di Tesoriere.

Il nuovo Consiglio si articola anche su base territoriale, con la nomina di quattro Vicepresidenti con deleghe distrettuali: Nuccia Calanni Macchio per il distretto Nebrodi, Nino Milone per il distretto Tirreno, Angela Muscolino per il distretto Ionio e Giusy Vinci per il distretto delle Isole Eolie.

A completare il quadro dei consiglieri: Anna Carulli, attuale presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo; Graziella Arena, delegata ai rapporti con professionisti ed uffici, unitamente a Walter Pidalà, delegato anche ai rapporti con il Tribunale e alle politiche previdenziali; Floriana Buzzanca, delegata alle politiche per i giovani professionisti; Massimo De Francesco, delegato ai rapporti con il Consiglio uscente; Maria Teresa Giorgio, delegata ai rapporti con l’Università; Federica Mosca, anch’essa impegnata nelle politiche per i giovani professionisti; Renato Romeo, primo dei non eletti, collaborerà anch’egli alle attività legate alle politiche per i giovani professionisti.

La comunicazione dell’Ordine continuerà a essere affidata a Michele Palamara.

«Lavoreremo per rendere l’Ordine degli Architetti PPC un luogo sempre più aperto, vivo e dinamico” – dichiara il presidente Giovanni Lazzari – “La credibilità e la riconoscibilità del ruolo dell’Architetto verso l’esterno si dovrà riconquistare attraverso azioni e strategie finalizzate ad una Rigenerazione del territorio della Città Metropolitana di Messina, lì dove gli Architetti hanno la competenza per incidere sui necessari processi di trasformazione ed infrastrutturazione territoriale, il tutto nel segno della valorizzazione dell’Architettura e con il favorire, e quindi rilanciare, iniziative pubbliche e private che coinvolgano anche i giovani professionisti e la cittadinanza».



«Avvieremo percorsi virtuosi di promozione del dialogo con enti ed istituzioni – conclude Lazzari – per rendere il nostro ordine sempre più presente e propositivo rispetto alle strategie di governo del territorio, puntando alla sostenibilità, alla bellezza e alla qualità dello stesso».

