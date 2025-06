Antonio Nicosia, assessore allo sport del Comune di Milazzo ha incontrato lo psicologo e psicoterapeuta Marco Italiano che da quest’anno sarà delegato della Federazione Italiana Psicologi dello Sport non solo nella Regione Siciliana ma anche della Regione Calabria.

Il colloquio è stato l’occasione per commentare le attività motorie che si svolgono sul territorio e la condivisione degli eventi sportivi inseriti nel cartellone estivo 2025 con la conferma della comune visione rispetto alle tematiche riguardanti il mondo dello sport e l’attenzione per un settore come quello della psicologia dello sport che ormai è diventato un importante punto di riferimento sia per le società sportive che per i singoli atleti.

Nicosia e Italiano si sono confrontati sulla necessità di fare vivere lo sport, come una vera e propria agenzia educativa, momento di gioco e di divertimento, ma anche di formazione, insegnando a bambini e ragazzi che nella vita si vince e si perde, ma ciò che conta è apprezzare ogni momento, dal quale si può imparare sempre qualcosa.

Alla fine del colloquio l’impegno è stato di avviare progetti comuni per trasmettere ai ragazzi, partendo dallo sport, i fondamenti di una cultura basata sul rispetto, soprattutto verso l’avversario, il senso di responsabilità e la negazione di qualunque forma di violenza.

