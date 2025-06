Un team Italo-brasiliano di archeologi sta svolgendo sull’Eretteo, edificio emblematico sito sull’Acropoli di Atene e a tutti noto per la Loggia delle Cariatidi, una significativa campagna di ricerca che ha come primo step il rilievo delle strutture e della decorazione architettonica, con l’utilizzo delle più recenti e sofisticate tecnologie, come droni, lidar e gps.

Il gruppo di ricerca coordinato dal milazzese Leonardo Fuduli, ricercatore del Museo di Archeologia ed Etnologia dell’Università di São Paulo in Brasile e da Massimo Limoncelli del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo, con l’autorizzazione e il supporto dell’Ephoreia Archaioteton Polis Athenon nelle persone di Elena Kountouri e Nikolaos Tsoniotis e l’Acropolis Restoration Service (YSMA) nella persona di Giasemi Frantzi, Supervisor for the Conservation of the Surface of Erechtheion.



«Quello conosciuto come Eretteo è il tempio di Atena Polias – spiega Leonardo Fuduli –

sede dei culti ancestrali della più importante città della Grecia antica, legato alla mitica contesa per il possesso dell’Attica di Poseidone con la dea Atena poi vinta da quest’ultima e suggellata dal dono dell’ulivo alla sua città protetta e all’umanità intera. L’edificio, dalla pianta unica nel suo genere e da una storia intricata che passa dalla sua trasformazione in chiesa cristiana alle spoliazioni inglesi, continua a porre a noi studiosi contemporanei numerosi interrogativi ancora privi di risposta».

Alla campagna prendono parte anche dottorandi e specializzandi italiani e brasiliani, per i quali il progetto rappresenta un’importante opportunità di formazione sul campo.

