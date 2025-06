Diciotto spettacoli per l’estate milazzese. Prenderà il via il 14 e 15 giugno con “Momenti Slow” – aperitivo di vino la rassegna “Milazzo Estate 2025” Diciotto spettacoli e una novità. Quest’anno il cartellone estivo ideato dall’amministrazione comunale verrà dedicato alle donne.

«Siamo in continuità con la stagione invernale che si è chiusa sabato scorso con lo spettacolo di Chiara Francini al teatro Trifiletti – ha esordito il sindaco Pippo Midili – annunciando il primo appuntamento in programma il prossimo weekend nell’atrio del Carmine. E nella stessa location quest’anno si terrà anche la rassegna letteraria “Milazzo Cult Festival” promossa dalla Pro loco Milazzo».

Sei gli incontri culturali previsti tra giugno e luglio con la partecipazione tra gli altri di Camilla Costanzo, Marino Bartoletti, Catena Fiorello e noti magistrati.

Poi i consueti eventi al Castello, con apertura dedicata al IX Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo” promosso da Francesco Messina (6-12 luglio) e chiusura il 27 agosto con Fiorella Mannoia.

Nel cartellone il già l’anticipato show di Stefano De Martino “Meglio Stasera” il 20 luglio, subito dopo il Festival di musica da camera che si terrà il 15 e 16 luglio.

Prevista, il 27 luglio, un’esclusiva siciliana con “Una serata con Ale e Franz”.

Agosto si aprirà con un appuntamento straordinario: il concerto Jimmy Sax il 4 agosto, fenomeno nato sul web, è attualmente il sassofonista più famoso al mondo.

Per gli amanti delle sagre, confermata il 9 agosto alle 20, la 27^ Sagra del pesce a Vaccarella.

L’8 agosto musical per tutta la famiglia “Il Re Leone” e l’ormai affermato Mish Mash, con la sua musica che coinvolge migliaia di giovani dal 10 al 12.

Alla vigilia di ferragosto altro evento consolidato “Viaggi Notturni”, un percorso da Normanni agli Spagnoli.

Il 17 agosto, invece, lo spettacolo prodotto dal milazzese Francesco Merrina “Galà di Contaminazioni Spettacolari. International Magic & Circus Festival”, il più importante evento di magia e circo del sud Italia.

FESTEGGIAMENTI SANTO STEFANO. Grande attesa poi per i festeggiamenti in onore di Santo Stefano con le presenze di Patty Pravo e Noemi, che, con Luca Virago, si esibiranno in Marina Garibaldi nei giorni 4-5-6 settembre.

Autentica “chicca” va considerata poi la conclusione di “Milazzo Estate” dal 26 al 28 settembre, una tre giorni sempre in Marina Garibaldi dove “Mylae Gusti” proietterà la Città del Capo oltre i confini nazionali, con il Festival Internazionale del Gelato Artigianale. Uno spettacolo messo a disposizione dalla famiglia Calcagno, «nella prospettiva – come ha detto Carlo Calcagno – che la manifestazione rappresenterà un valore aggiunto per la Città». In sintonia, la sorella Pinella ha concordato che Milazzo ha le carte in regola per ospitare l’evento e che l’Amministrazione merita massima fiducia, plaudendo anche all’iniziativa di dedicare ampio e significativo spazio alle donne.

SPAZIO ALLO SPORT. Accanto agli spettacoli, sempre da giugno a settembre, tante manifestazioni sportive. Ritorna Allinparty nei primi tre giorni di agosto. Ma anche il tennis che prevede un torneo regionale, coppa Italia e supercoppa Italia di calcio balilla paralimpico, gare nazionali di nuoto e podistica.

