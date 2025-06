Nuovo episodio di violenza a Milazzo. La notte tra venerdì e sabato, in via degli Orti, nei pressi della stazione ferroviaria, un turista svedese è stato aggredito e derubato. Pare sia stato colpito violentemente con calci e pugni in faccia in un tratto della strada particolarmente buia.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidati dal capitano Alberto Del Basso e di un’ambulanza del 118. I militari da ieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Minima in un primo momento la collaborazione del turista che sembra essere uno di quelli che gira il mondo da solo e senza meta. Non parla, infatti, italiano e pochissimo inglese. Non è stato, quindi, in grado di dare grandi dettagli.

Il turista, derubato di tutto quello che aveva con sé, è stato ricoverato per ventiquattro ore all’ospedale Fogliani di Milazzo da dove è stato dimesso ieri.

