Alle uscite hanno presso parte diciotto alunni polacchi in seno ad un progetto Erasmus, in uno dei tanti percorsi di condivisione esperenziale e formativa che l’istituto Capuana sostiene da diversi anni.

« L’iniziativa – dichiara la dirigente scolastica Carmela Pino presente durante l’incontro – nasce da diverse attività trasversali di sensibilizzazione verso l’ambiente e il rispetto delle regole per il benessere comune».

Gli alunni dell’Istituto comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto visitano le unità navali della Guardia di Finanza. Le imbarcazioni che normalmente operano per la salvaguardia e il controllo del nostro mare. L’iniziativa è stata organizzata grazie al capitano Simone Ruggeri , comandante della Sezione Navale di Milazzo.

