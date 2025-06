« La nostra cucina – conclude – è un’esperienza unica e raffinata, e la nostra storia è una testimonianza della nostra dedizione e passione per l’arte culinaria. Venite a visitarci e scoprirete il resto».

Il Ristorante è un luogo dove la passione per la cucina e la tradizione si incontrano.

Il Ristorante è stato fondato nel 2024. Roberto Archontidis è un cuoco appassionato e innovativo che ha sempre sognato di creare un locale che fosse un punto di riferimento per chi fosse particolarmente attratto da materie prime di prim’ordine.

« Proponiamo – confessa Roberto – una cucina lineare e curata nei dettagli, fatta di prodotti d’eccellenza, di materie prime legate all’Isola e di esperienze pregresse d’Oltremare» I piatti del NoStrano sono un’esperienza unica e raffinata. Sono preparati con ingredienti di alta qualità, selezionati con cura per garantire la massima autenticità senza mai sconfinare nell’artefazione.

Situato in piazza San Francesco, nel cuore del centro storico della città di Milazzo, il ristorante è un luogo dove la passione per la cucina e la ricerca delle migliori materie prime si incontrano. La storia del ristorante comincia quando lo chef patron, Roberto Archontidis ha deciso di aprire un locale che riflettesse la sua visione di cucina.

NoStrano Ristorante Gourmet a Milazzo, una lunga storia d’amore e passione per piatti d’eccellenza

NoStrano Ristorante Gourmet a Milazzo, una lunga storia d’amore e passione per piatti d’eccellenza

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.