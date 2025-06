Soddisfazione da parte di tutta la dirigenza che da anni porta avanti (con tanta fatica visto il protrarsi della carenza di impianti in città) un sport che ad oggi “ purtroppo“ non viene valorizzato rispetto ai risultati acquisiti.

Ottimi riscontri anche per il resto degli atleti mamertini ( Giorgia Di Mario – Sofia Perdichizzi – Aurelio Pandolfo – Salvatore Cafarelli – Salvatore Calderone)

Nell’arcipelago di Piombino nelle giornate dal 1 al 4 giugno si sono svolti i Campionati Italiani di Fondo in acque libere e la Swimblu Milazzo era presente con sei atleti.

Campionati Italiani Fondo, medaglia di bronzo per il milazzese Davide De Gaetano – Swimblu Milazzo

