A Galati Mamertino due giorni di sport e sociale. Al via “Benessere per la solidarietà in movimento”

GALATI MAMERTINO. Due giorni di sport, divertimento e approfondimento a Galati Mamertino, i prossimi 13 e 14 giugno, che hanno però un importante risvolto sociale: “Benessere per la solidarietà in movimento” è infatti l’evento che si terrà nel centro nebroideo, dedicato a prevenzione e salute, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di a Joy for Children, l’associazione no profit che opera in Siria nella realizzazione di attività e progetti a favore dei bimbi rifugiati.

Venerdì 13 e sabato 14 giugno si parlerà di sport e salute, si praticheranno discipline divertenti guidati da istruttori qualificati ma saranno anche approfonditi temi come quelli dei bambini vittime della guerra, che crescono come rifugiati. In particolare il ricavato sarà devolto al sostegno del progetto “In cammino con Joy” che l’associazione promuove a favore di bimbi e ragazzi che oltre al difficile contesto della guerra devono fare i conti anche con la disabilità.

“Allena il corpo, libera la mente e aiuta il prossimo” è il titolo che sintetizza lo spirito dell’iniziativa, promossa dalla palestra New Fitness, l’associazione NextGen, il club Mamè e Joy For Children, col sostegno della Banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia, il patrocinio di Comune di Galati Mamertino e Assemblea regionale siciliana.

Con un contributo minimo di 10 euro e su prenotazione, chi vorrò potrà partecipare a lezioni di fitness e pilates tenute da istruttori qualificati tra la palestra New Fitness e l’area attrezzata della palestra di Rafa. L’intero ricavato sarà devolto alla no profit presieduta dal fotografo di guerra e attivista Charley Fazio.

Le attività cominceranno venerdì 13 giugno pomeriggio alla palestra New Fitness di via Alessandro Manzoni con lezioni di step, superjump con trampolino e pilates suspension. Sabato 14 giugno mattina presso l’area del club Mamè di Rafa si potrà partecipare a lezioni all’aperto di kangoo jumps, acquagym, bungee fitness e step spring.

Infine sabato pomeriggio dalle 18 all’incubatore Neblab si terrà il convegno su salute e prevenzione all’interno del quale Charley Fazio presenterà le attività di Joy For Children. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e dell’onorevole regionale Calogero Leanza, si alterneranno agli interventi Giuseppe Carcione, presidente di Nextegn, il medico chirurgo Giuseppe Zingales, la biologa e nutrizionista Serena Armeli, la psicologa clinica Giuliana Zingales, la presidente dell’Avis Galati Mamertino Giuli Drago e l’istruttrice fitness Fabiana Pidalà.

Modererà la giornalista Alessandra Serio.



Per info Fabiana: 328 7354763

