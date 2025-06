Trovano una sepoltura i “picciriddi nta boccia” dimenticati all’interno dell’ex ospedale di Vaccarella. Oggi i 45 feti sistemati in ventuno contenitori sono stati tumulati in tre loculi individuati dall’amministrazione comunale dopo che l’Asp diretta da Giuseppe Cuccì si è occupata della loro sistemazione per la sepoltura.

La benedizione è stata data da padre Giuseppe Currò poco prima della tumulazione nella sala mortuaria del cimitero.



La tumulazione è stata curata dalla Charitas sotto gli occhi attenti del sindaco Pippo Midili e del direttore Cuccì, presenti al Cimitero di Milazzo.

L’agenzia funebre milazzese ha, invece, curato l’iter della sepoltura a titolo gratuito, dalle operazioni trasporto all’acquisto delle lapidi. Su cui il primo cittadino ha fatti incidere: “In ricordo dei bambini mai nati e dimenticati dell’ospedale di Vaccarella”

I barattoli dentro l’ex Ospedale

La “scoperta” dei feti lo scorso febbraio aveva suscitato l’indigitazione dell’opinione pubblica che aveva subito chiesto per loro una degna sepoltura.

«Questa è una cosa che andava fatta – dice il sindaco Pippo Midili – molti anni fa. Ora ha trovato compimento. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato dall’Asp, all’agenzia funebre, a padre Currò».

E proprio oggi in coincidenza della tumolazione dei “picciriddi nta boccia” arriva la notizia che la riqualificazione dell’ex ospedale di Vaccarella è stato ammesso a finanziamento. Per la sua ristrutturazione arriveranno sette milioni di euro.

«La sistemazione dell’ex ospedale di Milazzo – aggiunge il sindaco – rappresenta l’ultimo tassello per la riqualificazione del rione di Vaccarella dove tra qualche mese verrà inaugurato l’ex asilo calcagno che diventerà museo del mare».

Per quanto riguarda le richieste di alcune famiglie di Vaccarella che aveva chiesto di poter riconoscere i proprio cari, sono state tutte respinte dall’Asp. «In alcun modo – ha detto Cuccì – sarebbe stato possibile identificare i feti». E nessuna richiesta verrà avanzata dal Comune di MIlazzo per recuperare l’archivio con le cartelle cliniche ritrovare dentro la vecchia struttura.

