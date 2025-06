La Misitano & Stracuzzi, impresa leader nella produzione e commercializzazione di essenze agrumarie naturali sbarca a Giammoro. L’azienda messinese, infatti, ha deciso di investire nel territorio mamertino. E nei giorni scorsi ha avviato a Pace del Mela uno dei due stabilimenti. 11.990 metri quadrati e con una superficie coperta per 4.390 metri quadrati. Il secondo a San Filippo del Mela di 17.328 metri quadrati e con una superficie coperta per 6.488 metri quadrati sarà operativo alla fine dell’anno. Ancora in uso lo storico stabilimento di Furci Siculo.

IL GRUPPO MISITANO & STRACUZZI S.p.A. è uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi. La Società acquista olii essenziali agrumari in tutto il mondo e produce soluzioni proprietarie prodotte in base alle esigenze di ogni singolo cliente. I prodotti realizzati dal Gruppo M&S sono destinati, in prevalenza, a clienti internazionali, tra cui i grandi produttori di aromi e fragranze e talvolta direttamente

a produttori attivi nel food and beverage, cura della persona e della casa, aromaterapia, profumeria, cosmesi e pharma. Nel dicembre del 2016 è stata costituita la Misitano & Stracuzzi USA Corp., società di diritto statunitense, interamente controllata da Misitano & Stracuzzi S.p.A.. M&S USA svolge attività di distribuzione di oli essenziali e di essenze aromatiche negli Stati Uniti. La posizione strategica assunta dalla controllata rappresenta un fattore chiave nello sviluppo del business del Gruppo. La Società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 29 luglio 2024 ed ha chiuso l’esercizio 2024 con Ricavi di vendita per Euro 72,8, in crescita del

23,4% rispetto all’esercizio 2023, EBITDA pari a Euro 15,6 milioni e Utile netto pari a Euro 8,9 milioni.

La presentazione agli investitori dei giorni scorsi è stata un’opportunità per conoscere da vicino le attività operative, i progetti strategici e le soluzioni innovative che stanno guidando il percorso di crescita e di fidelizzazione della clientela.

Antonio Stracuzzi, presidente del CdA

«Con immenso orgoglio – dichiarano Emanuela, Antonio e Diego Stracuzzi, co-CEOs della Società – siamo felici di aprire le porte della nostra azienda e soprattutto di nuovi stabilimenti a chi ci accompagna in questo importante percorso evolutivo, celebrando insieme un’altra tappa fondamentale della storia di Misitano & Stracuzzi, dopo quasi un anno dall’IPO. Il rafforzamento della fiducia degli investitori e la valorizzazione sempre maggiore della relazione con tutti i nostri stakeholders sono diventati elementi imprescindibili della nostra strategia. Questo Reverse Roadshow rappresenta anche un’occasione fondamentale per condividere la nostra visione: innovazione responsabile, attenzione al capitale umano e un percorso di crescita strutturato, in cui la fidelizzazione diventa il motore per nuovi investimenti e risultati di successo. I nuovi stabilimenti ci permetteranno di rispondere in modo decisamente più efficace e veloce alle esigenze del mercato, rafforzando la presenza a livello globale a stretto contatto con i nostri clienti, nonché creando nuove opportunità occupazionali».

DIEGO STRACUZZI, amministratore delegato. Nell’hinterland milazzese siamo arrivati per caso. Il nostro intento era quello di spostarci dalla zona jonica a Barcellona e invece abbiamo individuato questi due stabilimenti assolutamente idonei al nostro progetto. Una soluzione ottimale e adesso siamo più che felici. La divisione dei due siti è funzionale alla nostra attività. Lo stabilimento già attivo è dedicato alla produzione di olii essenziali e soluzioni aromatiche. L’altro, operativo da ottobre prossimo, sarà adibito alla trasformazione industriale degli agrumi. Dopo in maniera graduale tutta la produzione verrà spostata qui e a Furci l’attività verrà ridotta. A Milazzo abbiamo avuto una bellissima accoglienza, e questo per noi è importante. La nostra presenza sul territorio ha anche un valore occupazionale. Va tenuto presente che noi, nonostante lo spostamento, abbiamo mantenuto i nostri dipendenti precedenti. Altra parte del personale è nuovo. Assunto facendo riferimento al bacino del territorio. Non va dimenticato che questi due stabilimenti sono esponenzialmente molto più grandi. Si parla di ottanta dipendenti e di una produzione che verrà potenziata.

IL PROGETTO. I due nuovi siti, che si estendono su una superficie totale di oltre 30.000 metri quadrati, sono stati progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva e migliorare l’efficienza operativa.

In particolare, il forte orientamento strategico si declina in innovazione con tecnologie all’avanguardia per l’ottimizzazione dei processi. In qualità: standard produttivi elevati e costante attenzione all’eccellenza, sostenibilità: scelte responsabili per ridurre l’impatto ambientale, ricerca e sviluppo: nuove frontiere nella produzione di oli essenziali.

AGRUMI E SALUTE. Gli agrumi sono riconosciuti a livello globale per avere degli effetti positivi sulla salute dei consumatori. Tra i nuovi trend nell’ambito della salute della persona, l’interesse sugli agrumi continua adaumentare, favorito anche dalle preferenze dei consumatori: il sapore di limone e arancia sono classificati tra i primi 10 sapori preferiti e l’innovazione in ambito alimentare fa sì che ci sia una

maggiore scoperta di nuovi sapori. Un’altra tendenza crescente è l’attenzione dei consumatori per la sostenibilità dei prodotti. Ad oggi, in un mercato competitivo, l’approvvigionamento responsabile è fondamentale per evitare impatti negativi sul brand e i consumator ri chiedono sempre di più trasparenza in merito all’origine degli ingredienti.

Presidente del collegio sindacale è il commercialista milazzese Melo Martella che ha partecipato attivamente al processo che ha portato alla quotazione della società in borza. CFO è, invece Giuseppe Trusso.

