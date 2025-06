Milazzo, incidente sul lavoro per una bidella dell’istituto agrario.Trasportata in ospedale

Incidente sul lavoro in via due Bagli, all’istituto agrario di Milazzo. Ancora non chiara la dinamica. Si tratta di una bidella, del ’66, che stava svolgendo le sue attività in un’aula. A quanto pare mentre lavorava è crollato una parte del soffitto.

La donna soccorsa è stata trasportata all’ospedale Fogliani.

Sul posto ci sono i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

I militari guidati dal comandante Alberto del Basso stanno portando avanti gli accertamenti per capire cosa sia realmente successo. La donna ferita, infatti, non è stata in grado di raccontare nulla.

