Arcobaleno di Sport si preannuncia come un’occasione preziosa per celebrare le differenze e promuovere una cultura dell’incontro e della solidarietà.

Interverranno il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo Sport Antonio Nicosia, esperti del settore e protagonisti del mondo sportivo, per riflettere insieme sul valore dello sport come strumento di coesione, rinascita, riscatto ed uguaglianza.

Si comincia alle 9. Atleti di tutte l’età e abilità si cimenteranno in attività sportive aperte al pubblico, in un clima di festa, condivisione e partecipazione.

E’ in programma per domenica 8 giugno evento “ Arcobaleno di Sport “ , giornata di sport dedicata al tema dell’inclusione. Evento voluto dal Rotary Club di Milazzo la cui organizzazione è stata curata dal Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti con il supporto logistico delle Aquile del Tirreno Rugby . La manifestazione, infatti, si svolgerà allo stadio di Rugby Ennio Magistri.

