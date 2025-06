Il debutto delle rappresentative del campionato regionale di serie D3 vede i team milazzesi, sia la compagine femminile che maschile, portare a casa ottimi risultati all’esordio, capitanate dal dirigente rossoblu Giovanni Vaccarino

Le ragazze ed i ragazzi del Nuovo Circolo Tennis e Vela di Milazzo hanno affrontato nel week end le rappresentative del TC Brolo, blasonato circolo dell’area nebroidea, fucina di molti fortissimi tennisti nella provincia di Messina.

Nelle gare in casa del femminile (2 singolari ed un doppio) le ragazze guidate dal capitano Giovanni Vaccarino e dal tecnico Stefano Cambria si sono imposte per 2-1 dopo oltre 5 ore di battaglie sul campo del circolo milazzese.

Il risultato nei parziali: Singolari. Rugolo Roberta / Pistolesi Fulvia 5/7 7/5 6/4, Federica Delia / Candido Giovanna 4/6 3/6, Doppio Delia Rugolo / Pistolesi Candido 6/4 6/4.

Delia/Rugolo (NCTV Milazzo) a sinistra — Pistolesi/Candido (TC Brolo) a destra

La trasferta in casa del TC Brolo per il maschile (3 singolari ed 1 doppio) finita 2-2 si è rivelata rocambolesca con un infortuni e gare con risultati di misura.

Ottima affermazione nella gara 1 del milazzese Francesco Gitto su giovane (13 anni) e promettente tennista del circolo brolese, mentre nella gara 2 il tennista milazzese Zirilli in vantaggio del primo set (6/2 1/2) si infortuna ad una caviglia e si vede costretto a lasciare una gara che si prospettava positiva.

Su gara 3 si possono scrivere pagine di tennis epiche; sia per l’ottimo livello in campo (Giovanni Fantauzzo storico tennista del club milazzese contro il brolese colonna del circolo) che si sono battuti per 3:40 in una epica gara che ha visto l’atleta milazzese portare a casa il risultato.

Infine nel doppio la compagine milazzese (Vaccarino/Fantauzzo) ha ceduto di pochissimo al tie break al 3 set di appena 2 punti sulla solida coppia brolese.

Singolari: Gitto 7/6 6/3, Zirilli 6/2 1/2 ritiro Fantuzzo 6/4 3/6 7/5. Doppio: Fantauzzo Vaccarino 1/6 6/2 10/12

Francesco Gitto (NCTV Milazzo)

Continua il campionato di serie D che vedrà impegnati le rappresentative femminili e maschili per i prossimi 2 mesi in gare in casa e fuori casa contri i blasonati circoli messinesi (TC Messina, Vela Messina, TC Taormina, TC Aquedolci, TC Saliceto ecc).

Sabato 8 giugno tutti a tifare NCTV Milazzo nel femminile fuori casa contro il TC Acquedolci, mentre domenica 9 giugno la squadra maschile ospiterà il TC Messina, storico circolo della riviera messinese.

