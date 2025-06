Successo per la prima edizione della Nettuno OCR Race a Milazzo, sono stati oltre 150 atleti in gara tra ostacoli e passione. La gara, valida come tappa del Campionato Regionale a Team, ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diversi comuni siciliani, tra cui Catania, Nicolosi, Modica, Ragusa, Giarratana, Siracusa, Palermo e Caltanissetta, a conferma della crescente popolarità delle OCR (Obstacle Course Race) anche nell’isola.

Il tracciato è stato allestito all’interno del nuovo campo OCR Sharks Camp di Milazzo di in via Rio Rosso e inaugurato nel mese di aprile. Un percorso tecnico e impegnativo che ha messo a dura prova resistenza, agilità e spirito di squadra dei partecipanti. L’evento ha rappresentato un importante momento di promozione della disciplina OCR nel territorio milazzese, coinvolgendo sportivi, famiglie e curiosi in una giornata all’insegna del divertimento e della sana competizione.

Grande entusiasmo anche nel pomeriggio, quando sono scesi in campo i più piccoli, impegnati in un tracciato ridotto di circa 1 chilometro, appositamente pensato per i giovani atleti. Anche in questa categoria si è registrata una partecipazione massiccia, segno evidente dell’interesse sempre più diffuso verso questa disciplina.

Al termine della manifestazione si sono svolte le premiazioni, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Milazzo, Antonio Nicosia, del responsabile provinciale CSEN per Messina e Ragusa, Giorgio e Casisi.

Ecco i team vincitori del campionato regionale delle diverse categorie: Team Misto: Galofaro, Paolino, Parrino (OCR Camp Giarratana). Team Donne: Notaro, Paolino, Giuffrida (OCR Camp Giarratana). Team Uomini: Peritore, Irrera, Delia (OCR Sharks Messina)

Una giornata di sport, collaborazione e passione, che ha segnato un importante punto di partenza per la diffusione delle OCR in Sicilia e, in particolare, nella città di Milazzo.

