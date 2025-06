Molto partecipata la cerimonia promossa dalla Prefettura a Milazzo organizzata in collaborazione col Comune per celebrare il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

All’interno della Cittadella fortificata, tantissime persone a seguire il programma di eventi assieme alle autorità, agli amministratori dei 108 Comuni della provincia e ai vertici delle forze dell’ordine.

Ad aprire la serata la parata navale curata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, che vedrà sfilare, nello specchio di mare antistante alla cittadella fortificata, le unità navali della Guardia Costiera di Milazzo, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della società Rimorchiatori Augusta, del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli e della Corporazione Piloti Porto di Milazzo.

Quindi il concerto degli studenti degli Istituti comprensivi “D’Alcontres” e “Bastiano Genovese” di Barcellona Pozzo di Gotto, dell’Istituto comprensivo “Rizzo” di Milazzo, degli Istituti comprensivi di Saponara e di Villafranca Tirrena, dell’Istituto tecnico Economico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo.

A seguire l’intervento della prefetta Cosima Di Stani che ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha rievocato proprio quel referendum, i valori che ha portato con sé, la pace, la libertà, la nostra costituzione, del sindaco della Città Metropolitana Federico Basile e del sindaco di Milazzo, Pippo Midili.



«È stato un momento importante per la nostra città – ha detto il primo cittadino – un onore poter accogliere nella nostra cittadella fortificata le celebrazioni del 79esimo anniversario del referendum che ha sancito la nascita della Repubblica italiana, un giorno di unità e di speranza per il futuro. Una giornata che deve essere non solo di festa ma anche di riflessione sull’importanza della nostra Costituzione e i sacrifici di chi ha lottato per la nostra libertà».

Subito dopo sempre la prefetta ha consegnato i Diplomi di Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana agli insigniti Cavalieri Giovanna Spatari, Daniela Bonanzinga, Carmelo Bonomo, Angelina Mangano, Giuseppe Morale, Arturo Sciarrone, Salvatore Di Bartolo, Felice Pierro, Daniele Cotugno, Giorgio Filippo Alfonso e Cavaliere Ufficiale Silvana Paratore.

La commemorazione si è conclusa con un contributo musicale della Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta” e il brindisi alla Repubblica, a cura degli Istituti superiori “Antonello” di Messina e “Renato Guttuso” di Milazzo.

