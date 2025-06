Si è concluso a La Maddalena, il gemellaggio tra gli alunni del Nautico Itet “L. Da Vinci” Milazzo e gli alunni dell’istituto “Garibaldi” di La Maddalena. Lo scambio tra i due istituti nautici era stato inserito su proposta della dirigente scolastica Stefania Scolaro nel ricco programma stilato dal Comitato Organizzatore del Decennale del Nautico e i referenti del progetto sono stati i professori Pina La Scala, Bartolomeo Bruno, Giusy Murtas e Mina Saccardo.

La prima parte del gemellaggio, si è svolta a Milazzo dal 24 al 28 marzo, la delegazione sarda, durante il soggiorno milazzese ha conosciuto ed apprezzato i luoghi garibaldini e il ricco patrimonio storico paesaggistico della nostra città svolgendo anche delle attività caratterizzanti l’indirizzo di studi. L’ospitalità è stata ricambiata, dal 26 al 30 maggio, a La Maddalena attraverso attività didattiche e visite del territorio.

Alla presenza del sindaco Lai , è stato visitato il Comune e la Piazza “23 Febbraio” che evoca, con un monumento , la storica battaglia del 1793 per la difesa dell’isola di La Maddalena; Il piacevole Incontro col comandante della Capitaneria di Porto ha preceduto la visita presso le Scuole Cem presenti nell’isola e al VTS di Guardia Vecchia.

Entusiasmante, per i ragazzi, l’attività in mare presso il Centro Velico di Caprera a cui ha fatto seguito la visita ai musei del CEA e del Parco Nazionale della Maddalena. Di notevole interesse storico la visita al Museo di Caprera “Casa di Garibaldi” , dove l’eroe dei due mondi ha vissuto sino alla morte. Durante la visita in motonave alle isole dell’Arcipelago: Santa Maria, Spargi e Budelli conosciuta per la sua famosa spiaggia Rosa, i ragazzi hanno anticipato l’estate immergendosi e tuffandosi nelle bellissime acque cristalline.

La Cerimonia finale del gemellaggio si è svolta nella serata del 29 maggio al Circolo Ufficiali della Marina Militare, a cui hanno partecipato gli alunni delle due scuole gemellate, la dirigente dell’Itet “L. Da Vinci” di Milazzo, il dirigente del Nautico “G. Garibaldi” Satta, l’assessore allo sport di Milazzo Antonio Nicosia in rappresentanza del sindaco Pippo Midili, l’assessore alla Pubblica Istruzione Terrazzoni e la vicesindaca Porcu in rappresentanza del sindaco, il direttore del Parco Nazionale di La Maddalena Plastina, la presidente Nazionale di Marevivo Carmen Di Penta che ha rappresentato l’AMP di Milazzo ed autorità civili e militari.

I protagonisti di questo gemellaggio sono stati gli studenti milazzesi e i maddalenini che con entusiasmo hanno partecipato aprendosi a nuove esperienze , hanno socializzato e stretto rapporti di amicizia che continueranno in un prossimo futuro.

