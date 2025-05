MESSINA. È tutto pronto per la sesta edizione del Messina Vinyl Fest che si svolgerà domenica 1 giugno al Sunset di Mortelle dalle 10 alle 20.

Questo evento, che celebra la musica e il disco in vinile, rappresenta ormai un appuntamento molto atteso per gli appassionati di musica e non solo.

Prevista una significativa presenza di espositori provenienti da tutta Italia: Dischi Mix di Giuseppe Alfieri da Bologna, dalla Calabria Semplicemente dischi, da Roma Misterstereo8, da Enna Luca Di Salvo e Rapstore, da Catania Kombat Rock di Ugo Trapani, da Palermo Tony Records e da Messina Best Price Rec., Il musichiere, 4dischi di Merda.

Anche quest’anno è presente un’ampia area dedicata al market vintage e all’artigianato a cura di Opuntia.Putia – Sicily Concept Store con l’esposizione e la vendita dioggetti artigianali rigorosamente fatti a mano in Sicilia, un’attenta selezione di abiti e accessori vintagee illustrazioni.

Spazio alla solidarietà, grazie alla partecipazione di alcune realtà benefiche del territorio come Infinity Life che presenterà RiVestiamo, un progetto di economia circolare che mira a ridurre il rifiuto tessile con azioni di partecipazione attiva e sensibilizzazione destinate alla cittadinanza, il canile Millemusi gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Messina ed Ecosfera Società Cooperativa Sociale per destinare parte dei ricavi ottenuti durante la manifestazione a giornate di subacquea per tutti denominati eventi “zero barriere”.

Il MVF è organizzato dall’Associazione culturale “Vinyl Fest”, ed ha il patrocinio del Comune di Messina.

Ingresso libero con contributo facoltativo a sostegno di associazione culturale Vinyl Fest che organizza l’evento.

Drink e food tutto il giorno, spiaggia attrezzata con possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni, Campo beach volley, area bimbi.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin